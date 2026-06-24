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Israel afirma ter atacado dois membros do Hezbollah no sul do Líbano

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 09:49

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O exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (24), ter atacado dois membros do movimento pró-Irã Hezbollah no sul do Líbano que, segundo afirmou, representavam uma ameaça às tropas posicionadas na região. 

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"A Força Aérea israelense e soldados realizaram um ataque contra os terroristas para eliminar a ameaça", explicou o comunicado do exército. 

O ataque ocorreu enquanto Israel e Líbano, que não mantêm relações diplomáticas, iniciavam na terça-feira a quinta rodada de negociações diretas em Washington, à qual o Hezbollah se opõe. 

Na terça-feira, o exército israelense, que ocupa parte do sul do Líbano, abriu fogo em dois incidentes separados contra grupos de pessoas que descreveu como "terroristas", resultando em duas mortes, segundo as autoridades libanesas.

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mib-ser/avl/pb/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra hezbollah israel libano

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