Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França detecta primeiro caso de ebola

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/06/2026 07:28

compartilhe

SIGA

As autoridades de saúde da França anunciaram nesta quarta-feira (24) o primeiro caso de ebola no país, o de um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), que enfrenta uma epidemia da doença infecciosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Ministério da Saúde "confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo de doença pelo vírus do ebola em território nacional", afirma um comunicado. Em resposta a um questionamento da AFP, a pasta explicou que o caso foi detectado na França continental.

A RDC, de onde o médico diagnosticado retornou, enfrenta uma grande epidemia da doença, que provoca febre hemorrágica, muitas vezes mortal.

O caso francês é o primeiro identificado fora do continente africano na atual epidemia, que também afeta Uganda, e foi provocada por uma cepa pouco frequente do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina nem tratamento específico.

Especialistas em saúde pública acreditam que o risco de propagação da epidemia continua baixo em todo o mundo, devido à natureza em geral pouco contagiosa do vírus ebola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jdy/ito/pc/avl/fp

Tópicos relacionados:

epidemia franca rdcongo saude virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay