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AIEA afirma que inspeções nucleares no Irã 'vão acontecer'

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AFP
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Repórter
24/06/2026 06:52

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O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta quarta-feira (24) que inspeções vão acontecer "em breve" nas instalações nucleares do Irã. 

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"Se vai acontecer hoje, depois de amanhã, em uma semana ou em 10 dias, é importante, mas não essencial. Vai acontecer", disse Rafael Grossi, diretor da agência de controle nuclear das ONU, durante uma visita ao Japão.

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tmo-aph/jm/arm/pb/fp

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