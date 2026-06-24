AIEA afirma que inspeções nucleares no Irã 'vão acontecer'

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta quarta-feira (24) que inspeções vão acontecer "em breve" nas instalações nucleares do Irã.

"Se vai acontecer hoje, depois de amanhã, em uma semana ou em 10 dias, é importante, mas não essencial. Vai acontecer", disse Rafael Grossi, diretor da agência de controle nuclear das ONU, durante uma visita ao Japão.

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