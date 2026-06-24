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Clube de Paris afirma que reestruturação da dívida precisa de avanços

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Repórter
24/06/2026 06:28

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O Clube de Paris, que reúne países credores, afirmou nesta quarta-feira (24) que o processo para ajudar Estados superendividados a reestruturar suas obrigações exige melhorias adicionais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos.

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O grupo, que reúne 22 países, tem como objetivo renegociar a dívida de economias em dificuldades.

Na lista de devedores com os quais o grupo negocia figuram Argentina e Cuba. No ano passado, Havana obteve flexibilizações para reestruturar sua dívida no contexto da grave crise econômica que enfrenta.

Em seu relatório anual publicado nesta quarta-feira, o clube defende uma melhor coordenação entre os credores, mais transparência e uma troca de informações aperfeiçoada para aprimorar o processo de reestruturação das dívidas dos países.

Em 2020, o Clube de Paris e os países do G20 lançaram um projeto para agilizar o processo dos países de baixa renda que não conseguiam pagar suas dívidas.

"Ao longo de cinco anos, a estrutura comum produziu resultados significativos na prática", afirma o relatório, ao destacar que mais de 45 bilhões de dólares (233 bilhões de reais) em dívida externa foram reestruturados no âmbito do acordo. 

O clube ressaltou que os prazos de negociação foram reduzidos em cada caso e citou o acordo alcançado com a Etiópia sobre o tratamento de sua dívida.

Também ressaltou a continuidade do trabalho com Gana e Zâmbia no âmbito do mecanismo, assim como o tratamento da dívida do Sri Lanka, e o sólido desempenho alcançado por estes países no âmbito de seu programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os membros do Clube de Paris negociam apenas a reestruturação de suas dívidas bilaterais com países superendividados, mas exigem que os credores privados não recebam condições mais favoráveis, o que ajuda as nações a obter resultados melhores.

O Clube de Paris completa 70 anos em 2026.

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mpa/rl/an/erl/fp

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