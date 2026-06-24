Trump ordena investigação sobre preços da gasolina

Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (24) que ordenou uma investigação sobre as principais empresas de petróleo devido aos preços elevados da gasolina, no momento em que o presidente dos Estados Unidos enfrenta críticas pelo impacto da guerra no Oriente Médio.

Os preços mundiais do petróleo dispararam depois que o Irã bloqueou o fluxo de petróleo pelo estratégico Estreito de Ormuz, em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam o conflito em fevereiro.

"As grandes empresas de petróleo não estão reduzindo o preço nas bombas de forma condizente com a forte queda dos preços que estão pagando pelo petróleo", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Estes preços estão despencando! Em outras palavras, os consumidores estão sendo 'explorados'", acrescentou.

O preço da gasolina é um tema politicamente sensível nos Estados Unidos, onde os veículos movidos a combustíveis fósseis são o principal meio de transporte de muitos americanos.

Trump é alvo de críticas por iniciar a guerra contra o Irã e pelo impacto do conflito nos custos dos combustíveis pagos por milhões de americanos, à medida que se aproximam as eleições legislativas de novembro.

Ele também é questionado por investir bilhões de dólares dos contribuintes na guerra, enquanto a inflação dispara nos Estados Unidos.

O presidente previu em diversas ocasiões que os preços dos combustíveis "despencariam" com o fim do conflito.

Vários economistas, no entanto, contestam a afirmação e acreditam que os preços do petróleo devem levar meses para retornar aos níveis anteriores à guerra.

Teerã e Washington alcançaram um acordo inicial que inclui a retomada do tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, mas temas como o programa nuclear iraniano continuam sendo motivo de disputa.

Os preços da gasolina continuam acima dos níveis anteriores ao conflito, mas caíram desde o anúncio do pacto. O preço médio de um galão (3,8 litros) de gasolina comum era 3,93 dólares na terça-feira, segundo o clube automotivo AAA.

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