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Irã diz que acordo para acabar com a guerra é uma 'declaração de derrota dos Estados Unidos'

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Repórter
24/06/2026 06:04

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O acordo alcançado entre Teerã e Washington para acabar com a guerra no Oriente Médio é uma "declaração de derrota dos Estados Unidos", afirmou nesta quarta-feira (24) o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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"O memorando de entendimento de Islamabad não é resultado de pressão nem de coerção, e sim o resultado da resistência e da determinação da corajosa nação iraniana", declarou Ghalibaf durante uma conferência em Baku (Azerbaijão), transmitida pela televisão iraniana.

"Por isso, o memorando de entendimento de Islamabad adquiriu o valor de uma declaração de derrota dos Estados Unidos", acrescentou Ghalibaf, que também é presidente do Parlamento do Irã.

O Paquistão, país que atua como mediador, anunciou nesta quarta-feira que as conversações técnicas entre Estados Unidos e Irã serão retomadas "na próxima semana". 

"As conversações serão retomadas na próxima semana, acredito que na terça-feira", declarou em entrevista coletiva Tahir Andrabi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, que também mencionou a possibilidade de que as negociações, cuja primeira rodada ocorreu no início da semana na Suíça, possam ser retomadas na próxima segunda ou quarta-feira.

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pdm-sbr/san/pc/avl/fp

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