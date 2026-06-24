Dois mortos em ataques entre Rússia e Ucrânia

Um homem morreu na região russa de Belgorod e uma mulher faleceu na cidade ucraniana de Kharkiv após uma nova troca de ataques entre Moscou e Kiev, informaram as autoridades nesta quarta-feira (24).

"No distrito de Veidelevski, na localidade de Privetni, um homem morreu após a explosão de um drone", anunciaram as autoridades de Belgorod, sudoeste da Rússia, em um comunicado.

"Uma mulher, ferida por um fragmento de projétil que atravessou suas costas, foi levada de ambulância ao hospital", acrescenta a nota.

Durante a noite, "os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 323 drones" sobre quase 20 regiões russas, entre elas as fronteiriças Belgorod e Briansk, além de Moscou e, mais ao sul, Rostov, afirmou o Ministério da Defesa russo.

Oleg Sinegubov, comandante da administração militar da região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, informou no Telegram que "uma mulher de 56 anos" morreu durante um ataque russo.

"Quatro casas, uma loja e um anexo sofreram danos. Incêndios foram registrados nos locais dos ataques", acrescentou.

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde que iniciou a invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra permanecem estagnados.

Kiev também intensificou nos últimos meses os ataques contra a Rússia para tentar reduzir as capacidades militares de Moscou e o financiamento do conflito, ao atingir especialmente as infraestruturas de combustíveis.

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