Apesar de já classificado em 1º, México não facilitará contra República Tcheca, garante técnico Aguirre

Embora já estejam classificados para a próxima fase e disputem sua terceira partida no icônico Estádio Azteca, o técnico do México, Javier Aguirre, insistiu nesta terça-feira (23) que 'El Tri' não vai relaxar no confronto de quarta-feira contra a República Tcheca.

O país co-anfitrião garantiu uma classificação antecipada e tranquila para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, tendo vencido a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura e derrotado a Coreia do Sul por 1 a 0, assegurando assim a liderança do Grupo A.

Aguirre afirmou que estatísticas, números e recordes não são coisas que o "obcecam", embora a oportunidade de encerrar a fase de grupos com um aproveitamento de 100%, com três vitórias consecutivas, esteja entre seus objetivos.

"É muito importante encerrar bem a fase de grupos. Não queremos facilitar nada", afirmou o técnico de 67 anos.

"Estamos indo passo a passo, cientes de que temos grande respeito pelos tchecos, sul-africanos e sul-coreanos. Daremos tudo em campo para vencer a partida, para tentar fazer isso e jogar bem", acrescentou.

O desempenho do México, no entanto, tem deixado a desejar. O estilo de jogo tem sido pouco inspirado e excessivamente defensivo, desagradando muitos torcedores e preocupando analistas quanto ao futuro da equipe no torneio.

Ao ser questionado sobre a estratégia de garantir resultados em detrimento de um futebol bonito que encante a torcida, Aguirre respondeu de forma clara.

"Adoro quando as pessoas saem felizes, mas sou técnico de futebol e, em hipótese alguma, estou tentando ganhar elogios fáceis de vocês ou dos torcedores".

"Jogar bem durante os 90 minutos é muito difícil. Tivemos momentos de bom futebol, até mesmo de um futebol bonito, nas partidas anteriores, mas não mantivemos a regularidade", explicou 'El Vasco'.

Aguirre também destacou os pontos fortes da seleção tcheca, que ele afirmou conhecer "muito bem" após estudar a preparação da equipe para a Copa do Mundo, ressaltando especificamente o porte físico dos jogadores e a superioridade no jogo aéreo.

"Eles também têm qualidade. Também sabem jogar com a bola no chão e nós os respeitamos muito. É uma equipe muito organizada e muito física", afirmou ele.

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