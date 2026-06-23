Enner Valencia é alvo de críticas no Equador às vésperas de jogo decisivo contra Alemanha

Ninguém marcou tantos gols pela seleção do Equador quanto Enner Valencia, mas sua falta de pontaria na Copa do Mundo da América do Norte o deixou sob pressão antes da partida decisiva de quinta-feira contra a Alemanha.

'Superman' Valencia, de 36 anos, marcou 49 gols pela seleção de seu país, incluindo seis dos 14 que o Equador anotou em suas cinco participações em Copas do Mundo.

No entanto, o torneio atual, sediado por Estados Unidos, México e Canadá, provou ser sua 'kryptonita'.

Ele finalizou oito vezes nas duas primeiras partidas sob o comando do técnico argentino Sebastián Beccacece sem conseguir marcar, e tem sido alvo de críticas por desperdiçar chances claras.

Devido à falta de eficiência na finalização por parte do atacante e de seus companheiros, o Equador perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim e empatou em 0 a 0 com Curaçao, estreante no torneio, apesar de ter criado dezenas de oportunidades cristalinas de gol.

Com apenas um ponto, empatado com Curaçao, no Grupo E (liderado pela já classificada Alemanha, com seis pontos, e com a Costa do Marfim em segundo com três), o Equador está à beira da eliminação.

"O gol simplesmente não quer se abrir para nós", lamentou Valencia.

"É normal [receber críticas], porque conquistamos apenas um ponto em seis possíveis", acrescentou o atacante, que joga pelo Pachuca, do México.

Valencia é o maior artilheiro da história do Equador em Copas do Mundo, superando Agustín Delgado, que marcou três gols no principal torneio do esporte.

- "Tristeza" -

Após terminar em segundo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da campeã mundial Argentina, o Equador chegou à Copa do Mundo de 2026 com grandes expectativas.

Muitos falavam em uma "geração de ouro", com jogadores como Moisés Caicedo (Chelsea), Willian Pacho (Paris Saint-Germain) e Piero Hincapié (Arsenal).

"É realmente triste ver essa safra de jogadores ser desperdiçada", lamentou 'Tin' Delgado, com a voz trêmula de frustração pelo empate contra Curaçao, partida em que o goleiro da equipe caribenha, Eloy Room, fez um total de 15 defesas.

Cinco desas defesas de Room foram em chutes de Valencia.

As redes sociais foram inundadas de críticas de todos os lados, inclusive do meio político.

O deputado Sergio Peña publicou: "Enner Valencia perde gols incríveis a vida toda".

Embora tenha ficado fora da Copa do Mundo por lesão, o atacante equatoriano Leonardo Campana expressou confiança em Beccacece e em seu elenco.

"De fora, tudo parece mais fácil", mas "dentro de campo há muitas emoções, a ansiedade, a pressão de querer marcar um gol", disse Campana em entrevista ao site da MLS (liga norte-americana), onde joga pelo New England Revolution.

"Conheço meus companheiros" e "não perdi a fé", acrescentou.

- "Temos mais uma partida" -

Para o Equador, até mesmo a perspectiva de garantir uma das oito vagas reservadas aos melhores terceiros colocados entre os doze grupos do torneio representa um desafio difícil.

Apenas um bom resultado contra a tetracampeã mundial Alemanha pode mudar o panorama e abrir caminho para uma classificação.

"Continuamos lutando e trabalhando duro. Temos mais uma partida", disse Valencia.

O veterano atacante marcou oito gols em 22 jogos durante a temporada 2025–2026 do campeonato mexicano, após um ano difícil no Internacional de Porto Alegre.

Ele conseguiu marcar apenas uma vez em 14 partidas pelo Brasileirão no ano passado.

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