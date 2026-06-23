Croácia elimina Panamá (1-0) e segue viva na Copa do Mundo

A Croácia reagiu após a derrota na estreia para a Inglaterra ao vencer (1-0) e eliminar o Panamá da Copa do Mundo de 2026 em Toronto, no Canadá, nesta terça-feira (23), naquela que foi a 200ª partida de Luka Modric pela seleção de seu país.

Os croatas, que garantiram a vitória graças a um gol de Ante Budimir no início do segundo tempo (54'), ocupam agora a terceira colocação do Grupo L, um ponto atrás de Inglaterra e Gana, que empataram em 0 a 0 mais cedo em Boston.

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