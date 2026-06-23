Flávio Bolsonaro pede para participar de audiência sobre tarifas contra o Brasil nos EUA

O senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu para participar de uma audiência nos Estados Unidos que discutirá a possível imposição de novas tarifas à economia brasileira e afirmou que defenderá melhor os interesses do país do que o presidente Lula.

O filho mais velho do ex-presidente direita Jair Bolsonaro apresentou um pedido para participar de uma audiência pública, prevista para 6 de julho e organizada pelo escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.

O USTR propôs no início do mês a imposição de uma tarifa geral de 25% sobre diversos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, após uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais.

"Eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Undos e representar os interesses do nosso país", declarou Flávio Bolsonaro em um vídeo publicado nas redes sociais.

A questão tarifária ganhou destaque no debate político a quase três meses das eleições, nas quais Lula e Flávio Bolsonaro aparecem como os principais candidatos.

Em maio, ambos foram recebidos separadamente na Casa Branca por Donald Trump.

Pouco depois da visita do senador, Washington classificou como terroristas o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), os dois maiores grupos criminosos do Brasil, e propôs uma nova rodada de tarifas, medidas duramente criticadas pelo presidente Lula.

Em 2025, Washington impôs tarifas punitivas de 40% sobre produtos brasileiros, depois que Trump classificou como uma "caça às bruxas" o julgamento de seu aliado político, Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Lula defendeu a soberania brasileira diante dessas decisões, o que lhe rendeu um aumento em sua popularidade.

Já Flávio Bolsonaro acusou nesta terça-feira o governo de ser "incompetente" e de utilizar a disputa tarifária com fins eleitorais.

Em seu pedido para participar da audiência, o senador afirmou que "se manifestará contra a medida proposta (pelos Estados Unidos) e a favor de uma solução construtiva e negociada", por considerar que um aumento das tarifas seria contraproducente.

Outro filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi condenado à revelia a quatro anos de prisão por suas tentativas de promover sanções de Washington contra o Brasil desde que se estabeleceu em território americano no ano passado.

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