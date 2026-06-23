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'Todos apoiam Achraf Hakimi', garante goleiro marroquino Munir El Kajoui

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AFP
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Repórter
23/06/2026 18:53

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"Todos apoiam Achraf Hakimi", que será julgado por estupro, declarou seu companheiro de seleção Munir El Kajoui, goleiro reserva do Marrocos, na véspera da terceira partida na Copa do Mundo de 2026, contra o Haiti. 

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"Todos apoiam Achraf. Continuaremos a apoiá-lo aconteça o que acontecer", garantiu o goleiro durante uma coletiva de imprensa em Atlanta, após uma demonstração de apoio de um jornalista marroquino. 

Na última sexta-feira, a justiça francesa confirmou que o capitão dos 'Leões do Atlas' e lateral-direito do Paris Saint-Germain enfrentaria um julgamento pelo suposto estupro de uma mulher em 2023, acusação que ele nega. Ainda não foi definida uma data para o julgamento. 

Na véspera da última partida da fase de grupos contra o já eliminado Haiti, o técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, afirmou nesta terça-feira que "o objetivo é vencer o jogo" para garantir a liderança do grupo, atualmente ocupada pelo Brasil devido ao saldo de gols. 

"Não vamos mudar nada. Temos a mesma ambição e o mesmo respeito. O Haiti é uma equipe muito boa. Eles criaram dificuldades" para a Escócia (1 a 0) e para o Brasil (3 a 0), explicou o treinador. 

Quanto ao futuro, "estamos prontos independentemente do adversário. Mostramos a todos que temos capacidade. Não estou focado em nenhum rival específico" para a fase de mata-mata (16-avos de final), para a qual a classificação ainda não está 100% garantida.

O empate com o Brasil (1 a 1) "serviu como parâmetro para enfrentar uma grande seleção. Ainda não estamos pensando nos Países Baixos, sabendo que o Japão também jogou muito bem", acrescentou ele, referindo-se a dois prováveis adversários na próxima fase.

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ali/pm/mcd/aam/cb

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