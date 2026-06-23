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Sem mísseis, Irã seria 'igual a Gaza', diz presidente

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AFP
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Repórter
23/06/2026 18:42

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesta terça-feira (23) que, sem mísseis, seu país teria acabado "como a Faixa de Gaza", e ressaltou que seu programa balístico não é negociável.

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"Se os mísseis que temos para a nossa defesa não existissem, Israel e Estados Unidos teriam arrasado o Irã, como fizeram com a Faixa de Gaza, sem mostrar piedade nem dos idosos nem dos jovens", afirmou Pezeshkian no Paquistão, um dos mediadores das negociações entre Teerã e Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio. "Nunca negociaremos com ninguém, sob nenhuma circunstância, sobre nossa capacidade de defesa", ressaltou.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, confirmou que o acordo preliminar assinado pelos Estados Unidos e pelo Irã não menciona os mísseis balísticos. "Não pode haver dois pesos e duas medidas. Que alguns países possam ter mísseis balísticos e que o Irã não deva tê-los", disse.

Os mísseis iranianos foram desenvolvidos inicialmente para compensar a fragilidade de sua defesa aérea durante a guerra com o Iraque na década de 1980. Desde então, ganharam alcance e precisão. Israel considera esse programa uma ameaça existencial.

Antes da guerra, os Estados Unidos tentaram incluir o programa de mísseis balísticos, bem como o apoio de Teerã a grupos armados aliados, nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. Nos últimos dias, o presidente americano pareceu ter suavizado sua postura.

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bur-sbr/jsa/rmb/mr/nn/lb/am

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