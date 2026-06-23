Técnico de Portugal destaca reação após início difícil na Copa

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, comemorou a goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão nesta terça-feira (23), em Houston, bem como a reação da equipe após uma semana difícil, na qual enfrentou duras críticas pelo empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo.

"Os nossos jogadores focaram, tiveram uma atitude incrível e acho que estivemos com raiva, estivemos doentes, mas o resultado foi crescer como equipe", declarou Martínez em entrevista coletiva sobre o período entre a estreia e a segunda rodada.

"Foi uma semana difícil porque não conseguimos o resultado que nós trabalhamos e cria uma situação que é difícil porque há barulho, há barulho que não é justo, há barulho que são 'fake news', há aspectos que são mal-intencionados", acrescentou.

Martínez destacou os aspectos em que a seleção portuguesa melhorou nesta terça-feira em relação ao duelo contra a RD Congo.

"No primeiro jogo, marcamos o gol e já perdemos o controle do jogo. Hoje os jogadores utilizaram muito bem a intensidade. Continuamos a todo intervalo com uma clareza naquilo que nós precisamos fazer".

O treinador espanhol elogiou mais uma vez o astro Cristiano Ronaldo, que foi mantido entre os titulares apesar das críticas que recebeu pelo mau desempenho contra a seleção africana.

O atacante retribuiu essa confiança com sobras, marcando dois gols contra o Uzbequistão e tornando-se o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições de Copa do Mundo.

"Hoje, não são só os dois gols marcados, são o número de oportunidades, as posições, abrir espaço para os colegas, ter uma disciplina incrível para poder ser uma referência no padrão de ataque", concluiu Martínez.

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