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Trump comparecerá à final da Copa do Mundo e entregará troféu ao campeão

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AFP
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Repórter
23/06/2026 17:28

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente na final da Copa do Mundo de 2026, no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e entregará o troféu à equipe campeã, informou a Fifa à AFP.

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Trump ainda não compareceu a nenhum jogo desta edição no Mundial, organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Pouco antes da confirmação da Fifa, o presidente da entidade, Gianni Infantino, havia anunciado em entrevista a um programa da emissora americana FOX: "Estaremos ao lado do presidente [Trump] acompanhando a final e entregando o troféu ao vencedor, com certeza, juntos".

O ato não será uma novidade: em 2022, o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, fez o mesmo, segurando o troféu ao lado de Gianni Infantino para entregá-lo a Lionel Messi, capitão da Argentina, campeã após derrotar a França nos pênaltis.

Até mesmo para Trump esse cenário é familiar, visto que foi ele quem, no ano passado, entregou o troféu da Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos, aos jogadores do Chelsea, time que venceu o Paris Saint-Germain na final, no mesmo MetLife Stadium.

A presença do presidente americano no pódio surpreendeu alguns dos jogadores dos 'Blues', incluindo o astro da equipe, Cole Palmer, cuja expressão de insatisfação viralizou nas redes sociais.

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nip-mcd/ag/iga/cb/aam

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