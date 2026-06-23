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Deschamps volta à França após morte de sua mãe e não comandará equipe contra Noruega

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Repórter
23/06/2026 17:17

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O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, retornará à França para comparecer ao funeral de sua mãe, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta terça-feira (23), informando que ele não comandará os 'Bleus' contra a Noruega na sexta-feira, na última partida do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

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"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Tampouco poderá estar no banco de reservas na sexta-feira. O técnico da seleção recebeu a triste notícia do falecimento de sua mãe nesta manhã. Ele retornará à França para comparecer ao funeral", declarou a FFF.

A federação francesa informou que, na ausência de Deschamps, a equipe será comandada por seu auxiliar, Guy Stéphan, até o retorno dele ao campo-base dos 'Bleus' em Waltham, Massachusetts.

Já garantida nos 16-avos de final da Copa do Mundo, a bicampeã mundial (1998 e 2018) precisa de um empate contra a Noruega para terminar na liderança do Grupo I. 

Os franceses lideram a chave com 6 pontos ao lado dos noruegueses (mas com possuem um saldo superior). 

Completam a chave Senegal (3º) e Iraque (4º), ambos ainda sem pontuar. 

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kn/hpa/mcd/pm/ag/aam/cb

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