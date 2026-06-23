CR7 faz dois e Portugal goleia Uzbequistão (5-0) na Copa do Mundo

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições do Mundial, Portugal conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo da América do Norte ao golear o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos.

Os gols portugueses foram marcados por CR7 (6' e 39'), Nuno Mendes (17'), Abdukodir Khusanov (60' contra) e Rafael Leão (87').

Com um meio-campo sólido e criativo, a seleção lusa comandada pelo espanhol Roberto Martínez se recupera depois do decepcionante empate na estreia com a República Democrática do Congo em 1 a 1.

Bruno Fernandes e Vitinha ditaram o ritmo no meio-campo e controlaram a posse de bola. Desta vez, eles fizeram boas tabelas com Cristiano Ronaldo, ao contrário do que ocorreu na primeira rodada.

O Uzbequistão, treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro e estreante em Copas do Mundo, teve alguns bons momentos na partida, incluindo um gol anulado, mas não conseguiu fazer frente a uma das candidatas ao título.

Na última rodada da primeira fase, Portugal, que soma 4 pontos no Grupo K, decidirá sua classificação contra a Colômbia, no próximo sábado, em Miami.

O Uzbequistão, que ainda não pontuou e está à beira da eliminação, enfrentará a RD Congo em Atlanta.

Escalações:

Portugal:

Diogo Costa - João Cancelo (Nélson Semedo 46'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Pedro Neto (Francisco Conceição 46'), João Neves (Bernardo Silva 76') - Bruno Fernandes, Vitinha (Rafael Leão 83'), João Félix (Francisco Trincão 64') - Cristiano Ronaldo (cap). Técnico: Roberto Martinez.

Uzbequistão:

Abduvakhid Nematov - Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov - Behruzjon Karimov (Sherzod Esanov 90'+2), Odiljon Hamrobekov (Akmal Mozgovoy 46'), Otabek Shukurov (Ruslanbek Jiyanov 90'+2), Sherzod Nasrulloev (Khozhiakbar Alidzhanov 46') - Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeev 73'), Eldor Shomurodov (cap) - Azizjon Ganiev. Técnico: Fabio Cannavaro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mav/mcd/cb/aam