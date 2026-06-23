Brilho de Messi na Copa do Mundo será suficiente para a Argentina?

O início da Copa do Mundo não poderia ter sido mais feliz para a Argentina: duas vitórias, vaga garantida na fase de 16-avos e o brilho de Lionel Messi, autor de todos os cinco gols da 'Albiceleste', talvez excessivamente dependente de seu camisa 10 e capitão.

Em uma Copa que ele próprio achava que não disputaria, Messi lidera a artilharia à frente dos atacantes mais vorazes da atualidade, Kylian Mbappé e Erling Haaland, que são 11 e 13 anos mais jovens do que ele.

Após as duas primeiras rodadas, o francês e o norueguês, ambos no auge da forma física, têm um gol a menos que o astro argentino, que completará 39 anos nesta quarta-feira (24).

O craque do Inter Miami iniciou sua sexta Copa do Mundo com um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia e fez mais dois gols contra a Áustria (2 a 0) na segunda-feira, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio.

Livre da pressão após o título em 2022, no Catar, Messi é movido unicamente pela vontade de aproveitar uma última participação no maior dos palcos do futebol.

"Por enquanto, é a Copa do Mundo dele", resumiu o ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista do torneio pela Fox Sports. "Cinco gols em duas partidas. Eu tenho zero gols em duas Copas. Não sei onde isso vai parar".

"Ele sempre quer mais e isso será sempre assim", concordou Thierry Henry, que divide bancada na TV com 'Ibra'.

A diferença agora "é que ele já ganhou [a Copa do Mundo]. Dá para perceber que ele não está sob a mesma pressão. Agora ele joga a Copa com alegria, está muito relaxado", observa o francês que, assim como Ibrahimovic, jogou ao lado de Messi no Barcelona.

- Lautaro e Álvarez apagados -

A Argentina transborda orgulho por Messi e a empolgação com o sonho de conquistar títulos consecutivos, enquanto o mundo do futebol acompanha esse espetáculo inédito com um misto de espanto e emoção.

Sua disputa com Mbappé pelo recorde de gols e pela artilharia desta Copa do Mundo, um dos poucos prêmios que Messi ainda não conquistou, é uma das principais atrações da fase de grupos.

Nesse ranking, no entanto, nenhum de seus companheiros de equipe aparece, e as atenções começam a se voltar para seus parceiros de ataque.

Lautaro Martínez, titular nas duas primeiras rodadas, segue sem marcar gols em Copas do Mundo: oito jogos sem balançar as redes, somando as edições do Catar e da América do Norte.

O atacante da Inter de Milão, no entanto, sofreu um pênalti logo no início contra a Áustria, desperdiçado por Messi, que prolongou sua maldição em cobranças de penalidades em Mundiais.

Julián Álvarez, centroavante de confiança do técnico Lionel Scaloni, começou o torneio no banco devido a problemas no tornozelo que o deixaram afastado dos gramados por um mês.

O camisa 9 conseguiu roubar um pouco do protagonismo de Messi após a vitória sobre a Áustria, movimentando o mercado de transferências e confirmando seu desejo de deixar o Atlético de Madrid.

- "Estou cansado" -

Por enquanto, Scaloni não demonstra a menor preocupação com o desempenho de uma equipe que, 20 anos após a estreia de Messi em Copas do Mundo, gira em torno dele mais do que nunca.

No primeiro gol contra a Argélia, foi seu melhor amigo, Rodrigo De Paul, quem o encontrou em uma posição privilegiada para finalizar e superar o goleiro Luca Zidane.

E, contra a Áustria, a assistência foi do lateral-esquerdo Facundo Medina.

Claramente protagonista, o capitão estava visivelmente exausto ao deixar o gramado do Estádio de Dallas.

"Não consigo me lembrar agora, estou cansado. Estou com pouca força e com dificuldade para pensar", disse ele quando perguntado pela imprensa sobre os favoritos ao título.

A Áustria foi apenas o segundo adversário de uma Copa do Mundo que, com a sua expansão para 48 seleções, dura dez dias a mais e inclui uma fase eliminatória adicional.

Nesta terça-feira, a Argentina já trabalha para recuperar as energias no campo-base de Kansas City, com um treino leve pela manhã.

Com a liderança do grupo já garantida, as estrelas da 'Albiceleste' poderão descansar no duelo do próximo sábado contra a já eliminada Jordânia. Algo valioso para uma equipe que parece destinada a ir apenas até onde a força de seu craque permitir.

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