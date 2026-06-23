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Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo

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Repórter
23/06/2026 14:35

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Cristiano Ronaldo fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo, após abrir o placar para Portugal contra o Uzbequistão nesta terça-feira (23), pelo Grupo K do Mundial de 2026.

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Cristiano balançou a rede aos seis minutos com um chute de pé direito dentro da área que fez o Houston Stadium estremecer.

Aos 41 anos, CR7 marcou um gol na edição de 2006 (Alemanha), um em 2010 (África do Sul), um em 2014 (Brasil), quatro em 2018 (Rússia) e um em 2022 (Catar), antes de abrir contagem na América do Norte.

Nesse aspecto, ele supera seu eterno rival, o astro argentino Lionel Messi, que marcou em todos os torneios, exceto na África do Sul.

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mav/mcd/cb/yr

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