Brasil e Escócia voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo

Desde o gol de David Narey na edição da Espanha 1982, até a partida de abertura da França 1998, os confrontos entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo se tornaram um clássico do torneio no final do século passado. Agora, na América do Norte, as duas seleções se enfrentarão novamente em um jogo decisivo da primeira fase.

Válido pelo Grupo C, em Miami, o confronto será o quinto entre as duas seleções, tornando-se um dos duelos mais repetidos na história da competição.

Não é o que mais ocorreu em termos absolutos, já que o Brasil enfrentou a Suécia sete vezes, incluindo a final de 1958 e a semifinal de 1994.

Também houve sete encontros entre Argentina e Alemanha ou Alemanha Ocidental, três dos quais foram finais.

Mas a Seleção Brasileira e os escoceses se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo entre 1974 e 1998, sempre na fase de grupos.

O gol de Narey em Sevilha continua sendo um momento icônico dos Mundiais, mas na realidade não teve o efeito desejado, já que apenas acordou o Brasil de Sócrates e Zico, que virou o jogo para vencer por 4 a 1.

Em 1974, na então República Federal da Alemanha, a Escócia de Kenny Dalglish empatou sem gols com o Brasil de Jairzinho e Rivellino e acabou sendo eliminada pelo saldo de gols.

Um gol de Müller nos acréscimos deu à Seleção a vitória por 1 a 0 em Turim, na Itália 1990, e em 1998 a Escócia impediu que Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcassem, mas um gol contra de Tom Boyd decidiu a partida por 2 a 1 a favor dos brasileiros.

- Quinto confronto -

"O Brasil tem uma história incrível e, obviamente, queremos quebrar essa sequência na quarta-feira", disse o zagueiro escocês Jack Hendry.

A Escócia espera fazer história ao se classificar pela primeira vez para a segunda fase, depois de começar sua campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, em Boston.

Em seguida, veio uma derrota pelo mesmo placar para o Marrocos, mas um empate contra o Brasil praticamente garantiria a vaga como um dos oito melhores terceiros colocados; e a equipe pode avançar mesmo com uma derrota.

"Se tem um adversário contra o qual queremos jogar para chegar à próxima fase, é contra esse tipo de equipe, então vai ser um grande espetáculo", acrescentou Hendry.

"Escócia contra Brasil em Miami, para fazer história, é algo com que a gente sonha", disse o meio-campista John McGinn, que tinha apenas três anos quando as duas seleções se enfrentaram pela última vez no torneio.

Talvez a partida não tenha exatamente a mesma aura para o Brasil, que só pensa em avançar para a próxima fase na melhor posição possível dentro do grupo. Para garantir isso, precisa de uma vitória, já que tanto a Seleção quanto o Marrocos somam quatro pontos.

O último confronto entre Brasil e Escócia foi um amistoso disputado em 2011, em Londres, no qual Neymar marcou dois gols em seu terceiro jogo com a 'Amarelinha'.

O jogador do Santos de 34 anos foi uma das surpresas da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas ficou fora das duas primeiras partidas devido a uma lesão na panturrilha.

Já recuperado, Neymar, o maior artilheiro da história da Seleção, pode aproveitar a ausência de seu companheiro Raphinha, que sofreu uma lesão contra o Haiti, para ter seus primeiros minutos naquele que já anunciou ser seu quarto e último Mundial.

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