Líbano afirma que disparos israelenses mataram duas pessoas no sul do país

O Líbano afirmou, nesta terça-feira (23), que disparos israelenses mataram duas pessoas no sul do país, enquanto o Exército israelense relatou ter atacado "terroristas" na região, marcando o primeiro incidente fatal desde o frágil cessar-fogo com o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

As mortes mais recentes ocorreram enquanto o presidente libanês, Joseph Aoun, denunciava a ocupação israelense do sul do Líbano e a interferência estrangeira nos assuntos internos do país — referindo-se ao Irã —, coincidindo com o início da quinta rodada de negociações entre Israel e Líbano em Washington.

Na segunda-feira, os mediadores Paquistão e Catar disseram que Teerã e Washington concordaram em estabelecer uma "célula de desescalada" para limitar os surtos de violência no Líbano, após negociações na Suíça sobre o fim da guerra no Oriente Médio, que Teerã insiste que inclua o Líbano.

A Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA) informou que dois homens morreram nesta terça-feira quando soldados israelenses "abriram fogo de metralhadora contra eles enquanto estavam ao lado de uma escavadeira que limpava uma estrada" perto da cidade de Nabatiyeh.

O Ministério da Saúde confirmou posteriormente o número de mortos.

O Hezbollah classificou o ato como uma violação "flagrante" do cessar-fogo por parte de Israel e um "ataque traiçoeiro".

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