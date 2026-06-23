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França registra nesta terça seu dia mais quente na história

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Repórter
23/06/2026 13:02

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A França registrou, nesta terça-feira (23), seu dia mais quente desde o início dos registros, em 1947, segundo o serviço meteorológico Météo France, que reportou uma temperatura média de 29,8°C. 

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Às 17h00 (horário local), o Índice Térmico Nacional, que calcula a média das leituras de 30 estações meteorológicas, indicava provisoriamente uma temperatura 0,4°C acima do recorde anterior, estabelecido em 25 de julho de 2019 e 5 de agosto de 2003. 

Os franceses vivenciam sua segunda onda de calor em menos de um mês. Segundo o consenso científico, as mudanças climáticas causadas pela atividade humana intensificam os eventos climáticos extremos. 

A Météo France considera a onda de calor atual comparável à de agosto de 2003, quando aproximadamente 15.000 pessoas morreram em duas semanas. "Deve superá-la em termos de intensidade máxima. Sua duração ainda é incerta", afirmou.

Diversas cidades no oeste da França bateram seus recordes locais de temperatura máxima, incluindo Bordeaux com 42,1°C, Rennes com 41,3°C e Cazaux com 43,4°C. 

"Condições semelhantes são esperadas durante o fim de semana, com máximas em torno de 40 a 42°C e mínimas muito altas" em todo o país, observou o serviço meteorológico nacional. 

Na madrugada desta terça-feira, a França também bateu seu recorde histórico de noite mais quente, com uma temperatura média de 21,6°C, informou a Météo France.

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jmi-tjc/an/aa

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