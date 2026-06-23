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Agência marítima da ONU anuncia plano de evacuação para 11 mil fuzileiros navais no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
23/06/2026 12:51

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A Organização Marítima Internacional (OMI), agência da ONU, anunciou nesta terça-feira (23) um plano de evacuação "para os mais de 11 mil fuzileiros navais ainda retidos na região do Estreito de Ormuz". 

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"Esta operação de grande escala será realizada em estreita colaboração com Irã, Omã, os demais Estados costeiros da região, os Estados Unidos e o setor marítimo", afirmou o secretário-geral da OMI, o panamenho Arsenio Domínguez. 

"Obtivemos as garantias de segurança necessárias e verificamos minuciosamente as condições para a navegação segura, a fim de apoiar essas operações", acrescentou Domínguez.

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psr/erl/aa

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