Agência marítima da ONU anuncia plano de evacuação para 11 mil fuzileiros navais no Estreito de Ormuz

A Organização Marítima Internacional (OMI), agência da ONU, anunciou nesta terça-feira (23) um plano de evacuação "para os mais de 11 mil fuzileiros navais ainda retidos na região do Estreito de Ormuz".

"Esta operação de grande escala será realizada em estreita colaboração com Irã, Omã, os demais Estados costeiros da região, os Estados Unidos e o setor marítimo", afirmou o secretário-geral da OMI, o panamenho Arsenio Domínguez.

"Obtivemos as garantias de segurança necessárias e verificamos minuciosamente as condições para a navegação segura, a fim de apoiar essas operações", acrescentou Domínguez.

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