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Gattuso assina com a Lazio após fiasco na seleção italiana

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Repórter
23/06/2026 12:26

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Três meses após não ter conseguido classificar a seleção italiana para a Copa do Mundo de 2026, Gennaro Gattuso volta a comandar uma equipe ao assinar com a Lazio nesta terça-feira (23), substituindo Maurizio Sarri.

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"A Lazio anuncia que confiou o cargo de treinador de sua equipe principal a Gennaro Gattuso. O clube recebe com satisfação este novo treinador, convencido de que seu profissionalismo e determinação poderão contribuir para alcançar os objetivos esportivos", indicou a Lazio em seu comunicado. 

Gattuso, de 48 anos, voltará assim à Serie A, onde foi um dos destaques do Milan como jogador entre 1999 e 2012, conquistando dois títulos de campeão da Itália (2004 e 2011) e duas Ligas dos Campeões da Europa (2003 e 2007). 

Sua carreira como treinador ainda não atingiu patamares tão altos: ele não conseguiu brilhar à frente do 'rossonero' entre novembro de 2017 e maio de 2019, tampouco no Napoli (entre dezembro de 2021 e maio de 2023) e no Olympique de Marselha (de setembro de 2023 a fevereiro de 2024).

Com a seleção italiana, teve um bom começo, com seis vitórias em sete jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, antes de uma enorme decepção ao cair para a Bósnia e Herzegovina no fim de março, na repescagem.

O fiasco representou a terceira edição consecutiva do torneio em que a Itália não consegue se classificar.

Gattuso assume uma Lazio que busca um novo impulso, após terminar em nono lugar no Campeonato Italiano e perder para a Inter de Milão na final da Copa da Itália.

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jr/dr/dam/an/yr/cb

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