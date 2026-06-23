Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Torre Eiffel e Louvre fecharão mais cedo devido à onda de calor

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/06/2026 12:26

compartilhe

SIGA

A Torre Eiffel e o Louvre fecharão mais cedo devido à onda de calor na França, anunciaram a empresa que administra a Dama de Ferro e a direção do museu parisiense. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses são dois dos monumentos mais visitados do mundo. 

A França enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas que chegam a 40°C em algumas áreas. Essa situação obrigou outra atração popular, o Mont Saint-Michel (oeste), a aconselhar os turistas a adiarem sua visita. 

Outros museus, principalmente em Lyon (centro) e Nantes (oeste), oferecem entrada gratuita para que as pessoas possam se refrescar em ambientes fechados.

A Torre Eiffel, que recebe quase 7 milhões de visitantes por ano, dos quais aproximadamente 75% são estrangeiros, antecipou seu horário de fechamento nesta terça-feira para as 16h00 (11h00 em Brasília), em vez das 00h45 (19h45 em Brasília) que normalmente fecha durante a alta temporada.

Já o Museu do Louvre fechará suas portas às 16h00, em vez das 18h00, de quarta a sábado, para lidar com a onda de calor que torna "as condições de visitação e trabalho difíceis", anunciou a administração nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

juc/mat/erl/an/aa

Tópicos relacionados:

ambiente clima franca meio torreeiffel turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay