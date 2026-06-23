Turistas ficam presos em mirante durante operação contra o tráfico no Rio

Um grupo de turistas ficou preso nesta terça-feira (23) em um mirante próximo ao Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, devido a uma operação policial contra traficantes de drogas.

Os confrontos começaram de madrugada no morro que fica no bairro de Botafogo, onde agentes da polícia cumpriam dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra membros do Comando Vermelho, informou a polícia.

Dezenas de pessoas que visitavam o local para ver o amanhecer ficaram presas no mirante devido aos intensos tiroteios. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas agachadas aos som de disparos contínuos.

"Foi uma cena de guerra", descreveu à AFP o fotógrafo carioca Ari Kaye, de 43 anos, que subiu o morro de madrugada. "Uma situação assim, desesperadora, um pânico", acrescentou.

"Tinha umas 60 pessoas lá na hora. E aí, o pessoal não desceu na hora (...) durou cerca de 20 minutos".

As visitas foram suspensas.

"Vim para fazer um passeio guiado pela favela, mas me disseram que há bastante presença policial hoje. Prenderam alguns criminosos, mas já terminou e espero que o lugar volte a ficar seguro mais tarde", disse à AFP o alemão Jan Plagge, de 40 anos, que visita o Rio pela primeira vez.

A violência se estendeu por Botafogo. Vídeos nas redes sociais mostravam policiais correndo armados com fuzis pela rua São Clemente, uma das principais do bairro.

Jornalistas da AFP constataram uma forte presença policial na área. É a segunda vez neste ano que turistas ficam presos por causa de uma operação na cidade.

Em abril, mais de 200 visitantes ficaram isolados durante duas horas no Morro Dois Irmãos, também na zona sul.

A ação desta terça-feira é parte da Operação Contenção contra o Comando Vermelho, que deixou 122 mortos em outubro e se tornou a mais letal já realizada no país.

Desde então, a ofensiva se estendeu a outras áreas. Segundo dados oficiais, mais de 360 pessoas foram detidas e 137 mortas em confrontos, incluindo as 122.

A polícia também apreendeu cerca de 480 armas, entre elas 190 fuzis, e mais de 51.000 munições.

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