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Barcelona exerce opção de compra da jovem promessa egípcia Hamza Abdelkarim

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Repórter
23/06/2026 12:26

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O Barcelona oficializou, nesta terça-feira (23), a contratação definitiva do egípcio Hamza Abdelkarim, após exercer a opção de compra do jovem atacante de 18 anos, que chegou à equipe por empréstimo.

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Abdelkarim foi emprestado pelo Al-Ahly, seu clube de formação, e chegou ao Barça na janela de transferências de janeiro, disputando a reta final da temporada pelo Juvenil A (categoria entre 16 e 18 anos) do clube catalão.

Ele marcou seis gols em 11 partidas, um desempenho que convenceu a equipe a acionar a opção de compra, com contrato até 2029.

O clube não revelou os valores, mas vários veículos de imprensa espanhóis informam que a operação teria sido fechada em 1,5 milhão de euros (R$ 8,8 milhões, na cotação atual), mais variáveis. 

Atualmente disputando a Copa do Mundo, Abdelkarim somou minutos em campo nas duas partidas da seleção egípcia, contra a Bélgica e a Nova Zelândia.

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bur-dam/erl/yr/cb

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