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Gnabry retoma os treinos com o Bayern de Munique

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Repórter
23/06/2026 11:16

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O atacante alemão Serge Gnabry retomou nesta terça-feira (23) os treinos com bola nas instalações do Bayern de Munique, anunciou o clube bávaro, dois meses após a lesão muscular no adutor da coxa direita que o afastou da Copa do Mundo.

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"O jogador de 30 anos realizou uma sessão de treinamento individual no Säbener Straße (centros de treinamento). Após algumas corridas e exercícios de mobilidade, o atacante também treinou com bola sob supervisão do preparador físico e fisioterapeuta de reabilitação Simon Martinello", informou o Bayern em um comunicado. 

Lesionado em 18 de abril, Gnabry perdeu o fim de temporada de seu clube, que conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha. 

O Bayern retomará os treinos em 20 de julho, antes da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund no Westfalenstadion, em 22 de agosto, e do início da Bundesliga uma semana depois.

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tba/dam/avl/yr/fp

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