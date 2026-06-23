Gnabry retoma os treinos com o Bayern de Munique

O atacante alemão Serge Gnabry retomou nesta terça-feira (23) os treinos com bola nas instalações do Bayern de Munique, anunciou o clube bávaro, dois meses após a lesão muscular no adutor da coxa direita que o afastou da Copa do Mundo.

"O jogador de 30 anos realizou uma sessão de treinamento individual no Säbener Straße (centros de treinamento). Após algumas corridas e exercícios de mobilidade, o atacante também treinou com bola sob supervisão do preparador físico e fisioterapeuta de reabilitação Simon Martinello", informou o Bayern em um comunicado.

Lesionado em 18 de abril, Gnabry perdeu o fim de temporada de seu clube, que conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha.

O Bayern retomará os treinos em 20 de julho, antes da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund no Westfalenstadion, em 22 de agosto, e do início da Bundesliga uma semana depois.

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