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Irã decreta três dias de feriado para funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei

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Repórter
23/06/2026 10:52

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O Irã decretou, nesta terça-feira (23), três dias de feriado na capital Teerã em homenagem ao funeral do aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por quase 37 anos antes de ser assassinado em um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos.

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Uma homenagem nacional está planejada para ocorrer em Teerã de 4 a 6 de julho, anunciou Hassan Hasanzadeh, membro do comitê organizador. Esses dias serão feriados e a cidade estará "completamente fechada", afirmou. 

Ali Khamenei será sepultado em 9 de julho na cidade sagrada de Mashhad (nordeste), seu local de nascimento.

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pdm/dc/erl/aa

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