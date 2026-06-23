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Trump diz que fundos iranianos desbloqueados seguirão para conta controlada por Washington

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Repórter
23/06/2026 09:30

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Donald Trump disse nesta terça-feira (23) que os fundos iranianos desbloqueados com o alívio de sanções ou liberados pelos Estados Unidos serão depositados em uma conta controlada por Washington, que Teerã poderia usar para comprar alimentos e suprimentos médicos americanos.

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"O dinheiro e/ou as sanções que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está liberando vão para uma conta de custódia, controlada pelos Estados Unidos, e serão usados para a compra de alimentos e suprimentos médicos, exclusivamente dos Estados Unidos, incluindo milho, trigo e soja dos nossos grandes fazendeiros americanos", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Esta é uma crise humanitária e sinto que é necessário ajudar AGORA, antes que seja tarde demais".

Após a assinatura de um memorando de entendimento para acabar com a guerra no Oriente Médio, Washington e Teerã estão negociando pontos-chave para uma paz duradoura, como o futuro do programa nuclear do Irã.

Como parte do acordo, Teerã deve receber algum tipo de alívio de sanções por parte de Washington, assim como a liberação de ativos. 

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira a suspensão temporária de sanções contra o Irã para permitir que o país produza e comercialize petróleo cru e derivados até 21 de agosto, enquanto prosseguem as negociações.

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mlm/jhb/mel/mar/fp-jc

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