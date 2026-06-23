Atacantes brilham na Copa, enquanto Cristiano Ronaldo tem nova chance nesta terça
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Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Yamal, Salah... todas as estrelas na Copa do Mundo têm sido protagonistas, com exceção de uma, o craque português Cristiano Ronaldo, que nesta terça-feira (23) terá a chance de limpar seu nome contra o Uzbequistão.
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Lionel Messi, seu eterno rival durante duas décadas, já marcou cinco gols em dois jogos, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas e, na segunda-feira, classificou a Argentina para a fase de 16-avos de final.
Kylian Mbappé e Erling Haaland, dois dos grandes nomes, também tiveram um início espetacular: quatro gols e a classificação para a segunda fase garantida.
Os três, além disso, parecem ter entrado em uma corrida para ganhar a Chuteira de Ouro neste Mundial.
O inglês Harry Kane, autor de dois gols contra a Croácia, terá a chance, nesta terça-feira, de seguir nessa briga se conseguir marcar contra Gana e ajudar os 'Three Lions' a garantir a vaga no mata-mata.
Até jogadores que não brilharam na estreia, como o espanhol Lamine Yamal e o egípcio Mohamed Salah, se impuseram no domingo ao liderarem as vitórias de suas seleções.
Provavelmente este será o caminho seguido por Ronaldo, que teve uma estreia apagada contra a República Democrática do Congo: 25 toques na bola (menor número entre os titulares), três finalizações e nenhuma no alvo.
"Você precisa de um jogador que abra espaços no último momento, e o Cristiano é o melhor para fazer isso", declarou na segunda-feira o seu treinador, o espanhol Roberto Martínez.
"Estamos falando de alguém que há 21 temporadas defende e representa a seleção. Ele tem uma fome incrível de continuar melhorando e ajudando o grupo", acrescentou o técnico, que definiu o jogador como um "ícone", mas não confirmou sua presença no time titular.
Embora todos na seleção portuguesa tenham tentado defender o atacante nos últimos dias, o debate se instalou em Portugal sobre se Ronaldo se tornou, aos 41 anos, um peso para a seleção.
- Motivação contra as críticas -
"É o time que precisa marcar, não um indivíduo", criticou Thierry Henry, ex-jogador francês do Arsenal e do Barcelona e atual comentarista na emissora americana FOX.
Um de seus rivais, o congolês Ngal'ayel Mukau, foi ainda mais duro, embora tenha garantido "ter enorme respeito" por CR7: Ronaldo "não é o mesmo jogador de antes, agora está mais velho e, na idade dele, já não consegue se esforçar como antes", disse.
É certo que as críticas motivaram ainda mais o português, mas será preciso ver se o físico o acompanha para continuar contribuindo com uma seleção que chegou à Copa do Mundo com um meio-campo cobiçado e como uma das favoritas ao título.
Neste Grupo K, a Colômbia enfrentará a RD Congo em Guadalajara e se classificará para a segunda fase em caso de vitória, sem precisar deixar tudo para a última rodada contra os portugueses.
- Nova chance para Luis Díaz -
A seleção colombiana venceu o Uzbequistão por 3 a 1, com grande atuação de Luis Díaz (um gol e uma assistência), mas o técnico Néstor Lorenzo ainda quebra a cabeça para encontrar o companheiro ideal para o atacante do Bayern de Munique.
Nesse jogo, o titular foi Luis Suárez, que fez uma excelente temporada no Sporting (38 gols em 53 partidas), mas não esteve muito inspirado e acabou sendo substituído por Juan Camilo Hernández.
Cucho gerou impacto na partida: brigou por uma bola que parecia perdida e fez o cruzamento que Leandro Campaz transformou no 3 a 1.
Antes da Colômbia enfrentar a RD Congo em Guadalajara, o Grupo L terá outra partida em Toronto, com o duelo em que o Panamá, sem sua estrela Adalberto Carrasquilla, jogará contra a Croácia de Luka Modric.
Em função do resultado do outro jogo do grupo, a partida entre Inglaterra e Gana, o duelo entre Panamá e Croácia pode ser uma briga de vida ou morte na qual quem perder vai para casa.
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