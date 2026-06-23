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Trump diz que Irã aceita inspeções nucleares do 'mais alto nível'

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AFP
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Repórter
23/06/2026 09:06

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que o Irã "concordou plena e completamente" em permitir que inspetores nucleares retornem ao país e que a Marinha americana não bloqueará mais o Estreito de Ormuz. 

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"O Irã concordou plena e completamente com inspeções nucleares do mais alto nível por muito tempo no futuro (Infinito!!!). Isso vai garantir a 'Honestidade Nuclear'", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que as negociações bilaterais "vão bem".

"Com base nisso e em outras grandes concessões que estão sendo feitas pelo Irã, eu concordei em permitir que o Estreito de Ormuz permaneça ABERTO, sem outro bloqueio naval", completou.

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mlm/jhb/mel/mar/fp/aa

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