Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bombardeio russo mata três pessoas na cidade natal do presidente ucraniano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/06/2026 08:10

compartilhe

SIGA

Um ataque russo matou três pessoas e feriu pelo menos 19 nesta terça-feira (23) em Kryvyi Rig, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, informaram as autoridades locais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A cidade, a quase 80 quilômetros da linha de frente, é atacada com frequência por Moscou desde a invasão de fevereiro de 2022.

"Uma instalação de infraestrutura civil foi atingida. Lamentavelmente, três pessoas morreram", informou no Telegram Oleksandr Vilkul, comandante da administração militar da cidade. 

Ele acrescentou que 19 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave".

O comandante da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, publicou uma foto do local do ataque com escombros e a estrutura de um prédio destruído.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 135 drones durante a noite, dos quais 118 foram derrubados. 

A Rússia ataca a Ucrânia quase diariamente com drones e mísseis desde o início da invasão. 

A Ucrânia também intensificou seus ataques, que classifica como represália pelos bombardeios russos, e atinge com frequência alvos militares e refinarias de petróleo russas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mmp/jc/phz/mas/avl/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay