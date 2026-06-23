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Mais de 200 detidos na Turquia antes da reunião da Otan

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AFP
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Repórter
23/06/2026 07:58

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As autoridades turcas anunciaram a detenção de mais de 200 pessoas suspeitas de vínculos com pequenos grupos de extrema esquerda e com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em Ancara, duas semanas antes de uma reunião de cúpula da Otan.

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Segundo a Procuradoria da capital turca, 209 pessoas foram detidas e 32 estão sendo procuradas. 

A maioria dos detidos (185) é acusada de pertencer a diversos grupos de extrema esquerda considerados terroristas pela Turquia, entre eles o Partido-Frente Revolucionário de Libertação do Povo (DHKP-C, marxista-leninista), que reivindicou vários atentados no passado.

As autoridades de Ancara anunciaram na noite de segunda-feira que as manifestações serão proibidas de 28 de junho até o final da cúpula da Aliança Atlântica. 

Prevista para os dias 7 e 8 de julho na capital turca, a reunião receberá dirigentes dos 32 países-membros, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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rba/ach/kal/meb/dbh/fp-jc

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