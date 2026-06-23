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Noite de segunda para terça foi a mais quente registrada na França

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/06/2026 06:22

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A noite de segunda para terça-feira foi a mais quente já registrada na França desde o início das medições em 1947, anunciou nesta terça-feira (23) o serviço meteorológico Météo France. 

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A temperatura mínima foi de 21,6ºC na madrugada de terça-feira, segundo o Indicador Térmico Nacional (ITN), baseado na média de 30 estações de referência.

O recorde anterior, de 21,4ºC, era de 25 de julho de 2019.

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dep-tjc/avl/fp

Tópicos relacionados:

clima franca meteorologia

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