Noite de segunda para terça foi a mais quente registrada na França
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A noite de segunda para terça-feira foi a mais quente já registrada na França desde o início das medições em 1947, anunciou nesta terça-feira (23) o serviço meteorológico Météo France.
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A temperatura mínima foi de 21,6ºC na madrugada de terça-feira, segundo o Indicador Térmico Nacional (ITN), baseado na média de 30 estações de referência.
O recorde anterior, de 21,4ºC, era de 25 de julho de 2019.
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dep-tjc/avl/fp