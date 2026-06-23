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Fundador de startup indiana é o novo diretor do WhatsApp

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Repórter
23/06/2026 06:10

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A Meta designou Kunal Shah, fundador de uma startup indiana de tecnologia financeira, como novo diretor do WhatsApp, no momento em que o grupo de tecnologia americano busca maneiras de monetizar a enorme base de usuários de seu aplicativo de mensagens. 

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O anúncio foi acompanhado pela notícia de que a Meta também vai liderar uma rodada de financiamento de 900 milhões de dólares (4,6 bilhões de reais) na CRED, a empresa de crédito ao consumo de Shah. 

"Kunal transformou a CRED em uma das empresas de tecnologia mais importantes da Índia", afirmou o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em um comunicado. 

"Ele traz o tipo de mentalidade de construtor e a perspectiva global que serão de grande utilidade para liderar o maior aplicativo de mensagens do mundo", acrescentou. 

Shah, um empreendedor em série e figura influente no mundo da tecnologia financeira em seu país, fundou a CRED em 2018, depois de vender uma startup de pagamentos ao gigante indiano do comércio eletrônico Snapdeal por quase 400 milhões de dólares.

Ele também é um dos investidores mais prolíficos da Índia, segundo a plataforma de dados Tracxn. A imprensa financeira indiana afirma que Shah aceita propostas de investimento inicial poucos minutos depois de ouvi-las.

É provável que a experiência ajude o WhatsApp em sua busca por novas fontes de receita que vão além do principal negócio publicitário da Meta, que também é dona do Facebook e do Instagram. 

A Índia é o maior mercado do WhatsApp, com mais de 500 milhões de usuários, segundo dados oficiais de 2021.

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asv/pjm/kaf/arm/mas/fp

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