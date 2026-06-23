Coreia do Norte promete fortalecer defesa diante do risco de 'guerra nuclear'

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu reforçar as capacidades de defesa do país, por considerar que os esforços de modernização militar da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão levando a região "à beira de uma guerra nuclear", informou a imprensa estatal.

Ao concluir uma reunião de três dias do Partido dos Trabalhadores, Kim "reafirmou em um discurso a posição política inabalável" de Pyongyang de desenvolver mais rapidamente suas capacidades de segurança nacional, indicou a agência oficial de notícias KCNA.

O líder do país denunciou as medidas "cada vez mais evidentes" dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para modernizar seus exércitos. Ele acusou os dois países, em particular, de "prosseguirem com os esforços" para que Seul tenha submarinos de propulsão nuclear.

As medidas colocam a península coreana "à beira de uma guerra nuclear", insistiu, para justificar a ampliação e o fortalecimento de "uma força de dissuasão poderosa e absolutamente confiável destinada à autodefesa".

A Coreia do Norte se declarou em várias ocasiões um "Estado nuclear irreversível" desde o fracasso da reunião de cúpula de 2019 entre Kim e o presidente americano, Donald Trump, devido a divergências sobre a desnuclearização do país e o fim das sanções contra Pyongyang.

A influente irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, declarou no início de junho que o programa de armamento nuclear da Coreia do Norte está em "um ponto sem retorno".

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, já que seu conflito de 1950 a 1953 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

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