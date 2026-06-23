Bucks negociam superastro Giannis Antetokounmpo com Miami Heat

O astro grego Giannis Antetokounmpo, duas vezes eleito MVP, foi negociado pelo Milwaukee Bucks, franquia que defendeu por muitos anos, para o Miami Heat, em uma das maiores transações dos últimos tempos, segundo relatos da imprensa americana nesta terça-feira (23).

Eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da liga em 2019 e 2020, Antetokounmpo se juntará ao Miami em troca de um pacote robusto de jogadores e escolhas de draft, conforme noticiado pela ESPN e pelo The Athletic.

O ala-pivô de 31 anos encerra uma trajetória de 13 temporadas nos Bucks, equipe que ele liderou à conquista do segundo título de sua história em 2021.

Sua saída de Milwaukee já era esperada em toda a NBA, após o time passar quatro temporadas consecutivas sem vencer uma única série de playoffs e diante dos constantes atritos entre Antetokounmpo e a diretoria.

O Miami Heat, onde Giannis formará uma dupla poderosa no garrafão com Bam Adebayo, venceu a disputa pelo jogador contra o Boston Celtics.

O lendário dirigente Pat Riley, que segue à frente das operações do Miami, garantiu a peça de peso que cobiçava há anos para transformar o Heat novamente em um candidato ao título.

O Miami, que também receberá o pivô Bobby Portis, enviará a Milwaukee seu principal pontuador, o ala-armador e All-Star Tyler Herro, além do ala mexicano-americano Jaime Jáquez Jr., das jovens promessas Kel'el Ware e Kasparas Jakucionis e de três escolhas de primeira rodada do draft, segundo a ESPN.

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