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Trump ameaça não ajudar países da Otan

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Repórter
22/06/2026 19:03

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (22) que poderá se recusar a ajudar países da Otan como represália à falta de apoio dos membros da aliança à operação militar norte-americana no Irã.

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As relações dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) têm se mostrado tensas desde que Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em larga escala contra o Irã em 28 de fevereiro.

"Gastamos todo esse dinheiro. E então, quando talvez precisemos receber ajuda em questões pequenas (...) eles dizem que não, que preferem não nos ajudar", declarou Trump durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval.

"É uma estupidez dizer isso, porque nós podemos dizer a mesma coisa a eles, se quisermos, e talvez façamos isso", acrescentou.

Apesar das tensões com a aliança, está previsto que Trump participe da cúpula da Otan em Ancara, na Turquia, no próximo mês.

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aue/eml/jgc/pnb/am

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