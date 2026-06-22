Thiago Silva volta ao Fluminense

O zagueiro Thiago Silva está de volta ao Fluminense após uma breve passagem pelo Porto, de Portugal, anunciou o clube carioca nesta segunda-feira (22).

Figura fundamental para o time das Laranjeiras, o defensor de 41 anos assinou um contrato até dezembro deste ano.

"O que parecia um adeus era, na verdade, um até logo. Pois algumas histórias nunca vão ter fim. Thiago Silva está de volta ao Fluminense", declarou o clube em um comunicado.

Com quatro participações em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e o título da Copa América de 2019 conquistado em casa, o zagueiro retorna ao clube onde foi revelado.

Ele havia deixado a equipe no final do ano passado para assinar com o Porto.

Conquistou o título do Campeonato Português com os 'Dragões', disputando oito partidas na competição.

Ao longo de sua carreira, Thiago Silva teve passagens de sucesso na elite do futebol europeu por clubes como Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Ele passou pelas categorias de base do Fluminense entre os 11 e os 18 anos.

Retornou à equipe em 2024 e desempenhou um papel crucial para evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Isso abriu caminho para uma temporada de 2025 excepcional: o Fluminense terminou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e chegou às semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

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