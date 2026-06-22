Wall Street fecha sem tendência definida, impactada por tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (22), em uma sessão na qual as principais ações tecnológicas - incluídas Google e SpaceX - fecharam em forte queda, enquanto os investidores acompanhavam de perto o desenvolvimento das negociações entre Estados Unidos e Irã.

O índice Nasdaq, de forte composição tecnológica, recuou 1,32%, enquanto o ampliado S&P 500 perdeu 0,37%. Apenas o industrial Dow Jones subiu, registrando alta de 0,29%.

A Alphabet, casa matriz da Gooogle, perdeu 5,02%, a 349,56 dólares por ação, após a saída de dois de seus especialistas em inteligência artificial (IA), que foram para concorrentes da empresa.

Também fecharam no vermelho Amazon (-4,75%), Microsoft (-3,18%), Nvidia (-0,97%) e Apple (-0,34%).

Dez dias após sua estreia histórica na bolsa, a SpaceX de Elon Musk também registrou forte queda de 16,43%, a 154,60 dólares por ação.

Mesmo assim, a empresa aeroespacial mantém um avanço de aproximadamente 14% desde que começou a ser negociada em Wall Street, quando seu preço inicial foi fixado em 135 dólares.

"Algumas pessoas possuem participações importantes (...), o que poderia incentivar tomadas de benefícios no curto prazo", disse em nota Giuseppe Sette, cofundador da companhia de análises Reflexivity.

Os observadores "também estão inquietos com as necessidades consideráveis de liquidez requeridas para financiar as ambições tecnológicas" das grandes empresas do setor, disse José Torres, da Interactive Brokers.

Durante o dia, os investidores também acompanharam de perto os diálogos entre Washington e Teerã, que deveriam resultar em um documento final, em um período renovável de 60 dias.

As duas partes fizeram "avanços animadores", informaram em um comunicado conjunto os governos de Paquistão e Catar.

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