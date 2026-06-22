Petróleo fecha em queda após início de negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (22), após o começo das negociações entre Washington e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio e o anúncio da suspensão das sanções americanas contra o petróleo iraniano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou em queda de 3,31%, a 77,90 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em julho, perdeu 2,32%, a 74,82 dólares.

Após a assinatura de um protocolo de acordo, na semana passada, e um início caótico, as negociações entre Washington e Teerã começaram no domingo.

Teoricamente, os diálogos devem levar a um acordo para pôr fim à guerra no prazo de 60 dias.

As partes conseguiram "avanços animadores", disseram, nesta segunda-feira, os governos do Paquistão e do Catar, países mediadores, em um comunicado conjunto.

Estados Unidos e Irã alcançaram um acordo em torno de mecanismos destinados a pôr fim aos confrontos no Líbano e desbloquear o estratégico Estreito de Ormuz, uma passagem marítima essencial para o comércio de combustíveis.

"Embora ainda não tenha recuperado seu nível anterior à guerra, o tráfego no Estreito de Ormuz tem sido bastante intenso nos últimos dias", destacou John Kilduff, da Again Capital, em declarações à AFP.

A plataforma de rastreamento marítimo Kpler deu conta até esta segunda-feira de 26 travessias de navios de transporte de commodities.

No sábado, o tráfego bateu um recorde desde o início da guerra: 38 navios comerciais passaram pelo estreito, segundo dados de navegação da AXSMarine, dos quais 32 foram de navios com matérias-primas, segundo a Kpler.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira, a suspensão durante dois meses de suas sanções ao petróleo iraniano, após assegurar que o Irã voltará a receber inspetores nucleares.

"Todas as transações" que antes estavam "proibidas" em relação à produção, à venda e ao transporte de hidrocarbonetos de origem iraniana "estão autorizadas até 21 de agosto", segundo o Departamento do Tesouro americano.

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