Estádio da Filadélfia abre portões para jogo entre França e Iraque após ameaça de tempestade

Os portões do Estádio da Filadélfia, onde França e Iraque devem se enfrentar nesta segunda-feira (22) pelo Grupo I da Copa do Mundo, foram abertos após a retirada do alerta de tempestade na região, informaram os organizadores à AFP.

A ordem para que os presentes buscassem abrigo imediatamente permaneceu em vigor por pouco mais de 15 minutos. No entanto, poucos torcedores que estavam no estacionamento do estádio atenderam ao aviso e muitos continuaram concentrados no local, conforme observaram jornalistas da AFP.

As autoridades declararam o fim da ameaça de tempestade iminente cerca de duas horas e meia antes do início da partida.

Logo após o anúncio, uma forte chuva começou a cair sobre a cidade do leste dos Estados Unidos, mas as condições climáticas melhoraram rapidamente.

"Uma tempestade forte está se aproximando. Deixem as arquibancadas e busquem abrigo dentro do estádio", dizia a mensagem no telão do Lincoln Financial Field quando as autoridades emitiram o alerta. Uma mensagem semelhante foi anunciada pelo locutor do estádio.

De acordo com as normas atuais nos Estados Unidos, qualquer evento ao ar livre pode ser adiado em pelo menos 30 minutos caso sejam detectados raios a uma distância de 13 km.

A previsão do tempo indica uma tempestade para o início da partida entre França e Iraque, marcada para as 18h (horário de Brasília).

Após derrotarem o Senegal (3 a 1) na estreia, os 'Bleus' podem garantir vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo com uma vitória sobre os 'Leões da Mesopotâmia'.

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