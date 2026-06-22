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RB Leipzig anuncia argentino Martín Demichelis como novo técnico

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 16:15

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O ex-jogador argentino Martín Demichelis, que jogou no Bayern de Munique nos anos 2000, é o novo técnico do RB Leipzig, anunciou o clube alemão nesta segunda-feira (22).

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Demichelis, de 45 anos, assinou contrato até junho de 2028 e chega para substituir o alemão Ole Werner, demitido na semana passada após apenas uma temporada à frente da equipe.

Terceiro colocado na Bundesliga, atrás de Bayern e Borussia Dortmund, e classificado para a Liga dos Campeões, o Leipzig teve um final de temporada irregular, sofrendo várias derrotas pesadas.

Demichelis chega ao clube após uma passagem pelo Mallorca, equipe que assumiu em março com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Apesar da vitória expressiva sobre o Real Madrid no início de abril (2 a 1), ele não conseguiu evitar a queda do clube das Ilhas Baleares para a segunda divisão.

Em comunicado, o Leipzig destaca que o novo técnico também conseguiu "cinco vitórias, uma sequência de oito jogos de invencibilidade e atuações impressionantes contra várias outras equipes de ponta" durante seus poucos meses à frente do Mallorca.

"Quero construir uma equipe que pratique um futebol ousado, intenso e emocionante", declarou Demichelis, citado na nota, acrescentando que está "muito ansioso" para disputar a Liga dos Campeões.

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pyv/gk/iga/mcd/cb/yr

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