Incêndio em prédio mata 14 crianças na Índia

Um incêndio em um prédio que abriga uma biblioteca e um centro de reforço escolar matou ao menos 14 crianças nesta segunda-feira (22) na Índia, anunciaram as autoridades.

O fogo começou em Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, em um edifício comercial de três andares situado em um bairro residencial.

"Quatorze crianças morreram neste incidente", declarou a jornalistas o vice-primeiro-ministro do estado, Brajesh Pathak. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Não se sabe se todas as vítimas eram estudantes.

Vários alunos saltaram do andar superior do prédio para a rua para escapar das chamas, disseram testemunhas a um jornalista da AFP.

Imagens da televisão indiana mostram as chamas saindo da fachada do edifício enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo.

O prédio abriga um centro de reforço escolar para estudantes, uma biblioteca e uma seção de infografia.

Curtos-circuitos elétricos são a principal causa de incêndios no país.

"Serão tomadas medidas severas contra aqueles que forem considerados responsáveis", afirmou Pathak.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse estar "comovido pela perda de vidas" e anunciou uma ajuda de mais de 2.100 dólares (R$ 10,8 mil) para cada família, segundo uma mensagem publicada por seu gabinete nas redes sociais.

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