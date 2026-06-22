Ex-campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova é suspensa por 4 anos por recusar teste antidoping

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon em 2023, foi punida nesta segunda-feira (22) com uma suspensão de quatro anos por se negar a fazer um teste antidoping, informou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

A jogadora de 26 anos não forneceu uma amostra ao ser notificada por uma agente de controle antidoping em dezembro de 2025, durante uma testagem fora de competição.

Segundo o comunicado da ITIA, Vondrousova se defendeu alegando que o estresse e problemas de saúde mental afetaram sua tomada de decisão, "além da preocupação com a sua segurança".

Um tribunal independente analisou os argumentos da tenista, bem como o depoimento da agente que tentou realizar o teste.

A conclusão foi de que as provas não mostravam uma "justificativa convincente" para a recusa da atleta em realizar o teste.

Na mesma nota, a CEO da ITIA, Karen Moorhouse, declarou que entende que o processo de teste é "incômodo e é uma carga adicional para tenistas cujo trabalho já envolve um alto nível de pressão, mas proteger a competição limpa é essencial".

Moorhouse também acrescentou que "a segurança e o bem-estar dos tenistas e de nossos agentes são realmente importantes para nós. Os agentes são profissionais bem treinados e são sempre do mesmo gênero que o tenista (...); eles sempre portam identificação e os jogadores podem verificar a identidade deles de outras formas caso permaneçam em dúvida".

A suspensão de Vondrousova, atualmente a 122ª colocada no ranking da WTA, terminará em 21 de junho de 2030.

Até lá, ela não terá permissão para jogar, treinar ou comparecer a eventos organizados ou autorizados pela ITF, WTA, ATP, Grand Slam ou qualquer associação nacional.

Com três títulos do circuito profissional no currículo, Vondrousova se tornou a primeira tenista não cabeça de chave a vencer o torneio de simples feminino de Wimbledon, após derrotar a tunisiana Ons Jabeur na final de 2023.

Ela também chegou à final de Roland Garros em 2019, perdendo para a australiana Ashleigh Barty, e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Em 2026, Vondrousova disputou apenas dois jogos no circuito da WTA.

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