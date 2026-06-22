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Claudia Sheinbaum recebe pato Merlín, mascote do México na Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
22/06/2026 13:06

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Vestido com a camisa verde da seleção mexicana e acompanhado de sua família humana, Merlín, o pato que se tornou mascote não oficial da Copa do Mundo de 2026, foi recebido nesta segunda-feira (22) pela presidente do México, Claudia Sheinbaum.

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A coletiva de imprensa presidencial da manhã começou com Merlín, que viralizou em apenas duas semanas após ser filmado caminhando no meio a uma multidão de torcedores ao lado de sua tutora, a vendedora ambulante Karla Ivette Gómez.

Após ser nomeado "embaixador" da Fifa e aparecer em diversas publicações, inclusive nas redes sociais da seleção mexicana, a imagem e o nome de Merlín serão agora patenteados como marca registrada.

"Estamos fazendo o registro, será feito hoje", disse Gómez após ser questionada sobre o trâmite junto ao instituto de propriedade intelectual.

Sheinbaum explicou que decidiu convidar Merlín, Karla e seus filhos, Carlos e Cristian, por razões "humanistas" e ofereceu a eles apoio do governo.

"Vamos ajudar a garantir que essa fama que eles adquiriram (...) sempre se traduza em uma melhoria na qualidade de vida deles", disse a presidente, que se aproximou timidamente de Merlín e tentou tocá-lo, mas pareceu se assustar com seu grasnido.

O pato permaneceu imóvel durante a apresentação, sentado em uma cadeira ao lado de Cristian, de 14 anos, que é quem mais cuida de suas necessidades.

Merlín é o terceiro pato da família Gómez. Um cliente o deu a eles depois que o anterior morreu. Seu nome vem do lendário mago da mitologia arturiana.

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jt-sem/mel/cb/yr

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