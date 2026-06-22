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Mais de 11.000 edifícios foram completamente destruídos pela guerra no Líbano, diz relatório

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AFP
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Repórter
22/06/2026 12:06

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A mais recente guerra entre Israel e o movimento islamista pró-Irã Hezbollah destruiu completamente mais de 11.000 edifícios e causou prejuízos estimados em 1,38 bilhão de dólares (7 bilhões de reais), informaram nesta segunda-feira (22) uma agência da ONU e um centro de pesquisa libanês. 

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"No total, 11.095 edifícios foram completamente destruídos, o que afetou 17.891 residências, enquanto 2.242 edifícios sofreram danos parciais (...) e 9.311 edifícios sofreram danos menores", explicaram o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano (CNRS), um instituto público. 

O estudo comparou imagens de satélite do final de abril, quase dois meses após o início do conflito, com imagens capturadas em outubro de 2025.

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lar/mdh/anb/jvb/erl/aa

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