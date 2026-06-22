Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zagueiro alemão Schlotterbeck está fora da Copa devido a lesão no tornozelo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 11:06

compartilhe

SIGA

O zagueiro alemão Nico Schlotterbeck perderá o restante da Copa do Mundo devido a uma lesão no tornozelo que o deixará fora dos gramados por vários meses, anunciou a Federação Alemã (DFB) nesta segunda-feira (22).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Exames médicos realizados no domingo revelaram que o jogador do Borussia Dortmund sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante a vitória contra a Costa do Marfim por 2 a 1 no sábado, informou a DFB.

"Vamos sentir muita falta do 'Schlotti' em campo. Esta Copa do Mundo poderia ter sido a dele", reagiu o técnico Julian Nagelsmann, citado no comunicado.

Schlotterbeck, que tem 29 jogos pela 'Mannschaft', formava, junto com Jonathan Tah, a zaga da Alemanha desde o início do Mundial. 

"Sinto muitíssimo pelo Nico, ele estava em ótima forma e é uma parte indispensável do nosso time titular. É uma pena e muito difícil de aceitar", reagiu Lars Ricken, diretor esportivo do Borussia Dortmund, citado em um comunicado.

A ausência do jogador de 26 anos deve recolocar Antonio Rüdiger no time titular. Nagelsmann também conta com Waldemar Anton e Malick Thiaw como alternativas.

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, a Alemanha já assegurou vaga na segunda fase antes de enfrentar o Equador na quinta-feira, no encerramento do Grupo E.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ah/dam/jvb/yr/fp

Tópicos relacionados:

2026 americadonorte copa fbl ger grupoe mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay