Duas crianças encontradas mortas dentro de carro durante onda de calor na França
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Dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos nesta segunda-feira (22) à tarde dentro do carro da família em uma área residencial de Carpentras, no sudeste da França, em plena onda de calor, informou o Ministério Público.
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"As causas da morte ainda precisam ser determinadas, mas a principal linha de investigação é a onda de calor", declarou à AFP a promotora de Carpentras, Hélène Mourges.
Metade da França está em alerta vermelho nesta segunda-feira devido à onda de calor. Embora Carpentras esteja em alerta laranja, o serviço meteorológico Météo France prevê temperaturas de até 39ºC para a localidade.
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