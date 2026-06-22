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Duas crianças encontradas mortas dentro de carro durante onda de calor na França

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 11:06

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Dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos nesta segunda-feira (22) à tarde dentro do carro da família em uma área residencial de Carpentras, no sudeste da França, em plena onda de calor, informou o Ministério Público.

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"As causas da morte ainda precisam ser determinadas, mas a principal linha de investigação é a onda de calor", declarou à AFP a promotora de Carpentras, Hélène Mourges.

Metade da França está em alerta vermelho nesta segunda-feira devido à onda de calor. Embora Carpentras esteja em alerta laranja, o serviço meteorológico Météo France prevê temperaturas de até 39ºC para a localidade.

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we-tjc/erl/fp/aa

Tópicos relacionados:

clima franca infancia meteorologia

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